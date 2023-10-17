В скорой помощи Екатеринбурга не хватает 60 врачей и 100 фельдшеров

В скорой помощи Екатеринбурга сегодня открыто 60 вакансий врачей и 100 – фельдшеров. Самый большой дефицит – среди анестезиологов-реаниматологов и педиатров. Многие врачи на скорой работают на полторы и две ставки, чтобы получать достойную зарплату.

«Не секрет, что по всей России есть дефицит кадров, особенно в экстренных службах. У нас тоже. Наши коллеги – врачи стационаров – находятся, как я говорю, дома, в больнице. А мы работаем на улицах, в подъездах, в квартирах пациентов. Сегодня мы готовы принять 60 врачей и до 100 фельдшеров. Самые востребованные специальности, как у нас, так и в стационарах, – это анестезиологи-реаниматологи и педиатры», – рассказал в программе «Акцент» на ОТВ главный врач СМП Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

По его словам, раньше у врачей СМП зарплаты были выше, чем у коллег в стационарах, но сейчас эти цифры сравнялись, а иногда на скорой получают даже меньше. При колоссальной нагрузке, когда медики сутки находятся в машине, средняя зарплата у медперсонала составляет 64 тысячи рублей, у врачей – 96 тысяч рублей. Это при графике 1/3 или 1/2.

«График может быть разный. Бывает ставка одна, полторы, две. Зависит от возможностей наших сотрудников, – признал Пушкарев. – Конечно, мы стараемся закрыть все наши бригады [тем персоналом, который есть], делаем доплаты, пусть и небольшие».

Теоретически решить проблему кадров может увеличившийся набор на кафедру СМП медицинского университета. В этом году с нее выпустились первые 10 врачей, которые уже приступили к работе на скорой. На втором году обучения находятся 12 человек, и в этом году на кафедру приняли еще 33 человека.

«Если так будет продолжаться, если хотя бы 20-25 человек поступали бы на кафедру, мы за 4-5 лет могли бы сократить дефицит кадров», – отметил Игорь Пушкарев.

Как ранее писал «Новый День», дефицит медиков остается одной из наиболее острых проблем в области здравоохранения: на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области приходится всего 0,6 резюме, а на одну вакансию врача – 0,3 резюме. Меньше всего откликов приходит на вакансии анестезиологов, реаниматологов, офтальмологов, врачей функциональной диагностики и эндокринологов. Эти узкие специалисты сегодня в большом дефиците в больницах. Всего, по данным на начало 2023 года, в больницах Свердловской области было открыто более 800 вакансий.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»