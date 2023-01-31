В свердловских больницах не хватает более 800 сотрудников

В больницах Свердловской области на сегодняшний день открыта 821 вакансия. Об этом рассказала сегодня ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун.

«Свердловская область указывает, что сегодня в больницах 821 вакантное место. В прошлом году было на 100 мест больше, – отметила Ольга Ковтун, отвечая на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». – Но мы выпустили в прошлом году из университета 766 человек, в этом году будет примерно 800 человек выпуск. При этом мы понимаем, что процесс возмещения кадров в отрасли здравоохранения напряженный. Есть особо дефицитные специальности. УГМУ работает совместно с регионом, в этом году ждем 200 целевых мест, которые оплатит областной бюджет. На эти места на лечебном и педиатрическом факультете поступят ребята из отдаленных территорий, которые после учебы вернутся домой».

Кроме того, УГМУ на бюджет примет почти 800 человек. Больше всего мест – на лечебном и педиатрическом факультетах, там цифры приема растут каждый год. В ординатуру придут примерно 500 человек.

«Мы видим рост интереса к медицинским специальностям. В 2022 году было подано 16 тысяч заявлений, а годом ранее – 9 тысяч. Думаем, конкурс будет большой», – отметила Ольга Ковтун.

Добавим, что кроме обучения целевиков, Свердловские власти называют одним из способов борьбы с дефицитом кадров привлечение врачей из соседних стран. В прошлом году в регион приехали 140 медиков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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