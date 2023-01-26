В свердловских больницах будут работать врачи из ДНР и Херсонской области

В прошлом году в Свердловской области начали работать 140 врачей, которые прибыли на Урал из стран ближнего зарубежья, а также из Донецкой, Луганской республик и Херсонской области. Миграция – один из способов решить кадровую проблему в медицине, уверены областные власти.

«Всего в Свердловской области сейчас 42 тысячи медицинских работников. За 2022 год в систему здравоохранения пришло почти на 6000 человек больше, чем из системы ушло в силу возраста или переезда. Хотя эта цифра неровно ложится на карту области. Самый острый дефицит врачей на севере, например, в Североуральске, – рассказал на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – Сейчас мы работаем с каждым муниципалитетом, чтобы кроме региональных мер поддержки [была муниципальная]. Сегодня 70% муниципалитетов готовы принять медика и предоставить ему жилье».

Еще один путь решения кадрового дефицита – привлекать к работе в больницах медиков, приехавших из других стран. За прошлый год, по данным Крекова, на Средний Урал перебрались 140 врачей.

«И это не только Таджикистан и Киргизия, как могли подумать. Хотя и оттуда приезжают специалисты, переучиваются и работают. 70 человек приехали из Армении, из Беларуси, из Казахстана многие едут. Это тоже положительно сказывается», – отметил Креков.

Кроме того, в Свердловскую область стали приезжать врачи из Донецкой, Луганской республик и Херсонской областей.

«Сегодня департамент занятости отрабатывает с жителями Херсонской области, которые были эвакуированы из зон обстрела, а там есть медработники. И восемь первых человек к нам прибыли две недели назад, часть придет в медицинскую сферу», – отметил заместитель губернатора.

Ну и, конечно, решать кадровый вопрос будут за счет целевого набора в УГМУ и медколледж. Набор за счет областного бюджета планируют увеличить с 200 до 300 человек в год. В проработке находится вопрос предоставления ежемесячных доплат медработникам, трудоустроенным в больницах, расположенных более чем в 300 километрах от Екатеринбурга.

Отметим, что на проблемы в здравоохранении губернатору Свердловской области постоянно жалуются жители региона в комментариях, во время прямых линий и так далее. По данным на конец 2021 года, не хватало 800 врачей. Причем где-то не было даже участковых терапевтов и педиатров.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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