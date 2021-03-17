Дефицит врачей узких специальностей достиг 20%: что будет делать свердловский минздрав

Дефицит врачей узких специализаций в Свердловской области составляет 20%. В небольших городах остро не хватает экспертов по сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям, эндокринологоии. Пока новые медики еще только обучаются, на что уйдет 2-3 года, минздрав планирует покрыть этот дефицит за счет выездных консультаций из крупных больниц.

«У нас есть дефицит порядка 20% узких специалистов, но меры уже принимаются. На подготовку каждого врача надо минимум 2-3 года, но мы будем работать в этом направлении, не ожидая этого срока. Будем решать проблему через выездные консультаивно-диагностические бригады. Узкие специалисты изучают амбулаторное звено, каких заболеваний больше всего в диспансерных группах. И на основании этого будем принимать решение, какие специалисты поедут [в города с нехваткой врачей]. Сердечно-сосудистые, онкология, эндокринологоия – врачи в этих сферах сегодня востребованы больше всего», – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Он признал, что повсеместно есть дефицит хирургов, анестезиологов, акушеров-гинекологов. Но специально призывать врачей из других регионов России или из стран СНГ ведомство не планирует (о планах минздрава привлекать в больницы кадры из Казахстана, Узбекистана и других стран писали накануне многие СМИ).

«Просто люди приезжают сюда в силу всевозможных ситуаций. Объезжая территории, встречаю докторов из Таджикистана, Узбекистана. И важно, чтобы уровень квалификации их соответствовал уровню врачей из России. Специалист, приехавший из других мест, проверяется, насколько он грамотен, насколько знает систему лечения, его практические навыки. И только после этого работает, и то под присмотром наставника», – пояснил Карлов.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков признал, что проблема дефицита кадров в медицине существует. Причем существует давно и по всей стране. Поэтому регулярно увеличивается набор в Уральский медицинский университет и колледж, есть всяческие программы поддержки врачей на селе и в малых городах.

«Что касается привлечения из других государств, у нас начиная минимум с 2014 года большое количество медработников (относительно небольшое, а буквальная цифра не менее 150 человек) – это люди, которые уехали из разных районов Украины. Приезжают из Казахстана, есть программа переселения соотечественников, ей скоро будет 10 лет. И она ориентирована, в том числе, на медработников, которые проходят сертификацию в России. Эти процессы идут годами, и их течение не изменилось в период пандемии», – прокомментировал Павел Креков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.03.21

Ирландские терьеры и их хозяева выйдут на прогулку в честь святого Патрика. / В Свердловской области пока не выявлено новых штаммов Covid-19. / Роспотребнадзор: после открытия вылетов из Кольцово количество завозных случаев Covid-19 не выросло. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»