В медуниверситете ждут наплыва абитуриентов из-за пандемии коронавируса

В этом году в Уральском государственном медицинском университете ждут большого спроса со стороны абитуриентов. После пандемии во всем мире увеличился интерес к клиническим медицинским специальностям – и Урал не исключение. Правда, свыше 70% бюджетных мест отдадут «целевикам».

«Мы ожидаем, что в этом году будет особый спрос, учитывая пандемию коронавируса во всем мире. Думаю, что у абитуриентов будет особый интерес к клиническим специальностям, которые могут получить в нашем вузе», – отметила сегодня на пресс-конференции в ТАСС проректор по образовательной деятельности УГМУ Татьяна Бородулина.

Всего в этом году на бюджет в УГМУ наберут почти 780 человек – на 130 больше, чем в 2020-м. Но более 70% будет отдано абитуриентам, которые поступают по целевым направлениям. А именно 70% от 431 бюджетного места целевики займут на «Лечебном деле» и 75% мест от 247 – на «Педиатрии».

«Мы должны укомплектовать кадрами отрасль здравоохранения. На эти места идут осознанно дети. Те, кто действительно уже понял, что хочет получить именно медицинскую специальность», – добавила Татьяна Бородулина.

Напомним, ранее министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов говорил, что дефицит врачей узких специализаций составляет 20%. Проблему решают, в том числе, за счет целевой подготовки кадров в УГМУ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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