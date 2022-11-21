В Свердловской области дефицит педиатров: на одну вакансию – 0,4 резюме

В Свердловской области по-прежнему наблюдается дефицит педиатров. На одну вакансию приходится всего 0,4 резюме, тогда как нормой на рынке труда считается показатель в 5-6 резюме на одно предложение о работе, сообщает служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Нехватка детских врачей заметна и по всей России: в среднем по стране на одну вакансию – 0,5 резюме. Можно сказать, что в такой ситуации у работодателя нет адекватного выбора.

При этом, по данным hh.ru, в Свердловской области средняя зарплата педиатра составляет 50 204 рубля, а соискатели рассчитывают на 60 000. В Екатеринбурге работодатели обещают до 80 тысяч рублей на руки, в Асбесте – от 50 тысяч. 67% вакансий педиатров подходят врачам без опыта работы, в 22% требуется опыт от одного года, в остальных случаях – от трех лет.

Добавим, что дефицит педиатров существует уже не первый год. Остро этот вопрос стоял в период пандемии коронавируса. Тогда областные власти обещали, что до 2025 года в свердловские больницы придут 760 детских врачей. Сейчас они учатся на разных курсах Уральского медуниверситета по целевому набору. В среднем в Свердловской области дефицит врачей узких специальностей в 2021 году доходил до 20%. Традиционно кроме педиатров не хватает анестезиологов-реаниматологов, психиатров, психиатров-наркологов, специалистов по инфекционным болезням, пульмонологов, терапевтов, травматологов и ортопедов, неврологов и врачей скорой помощи.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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