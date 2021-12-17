В Свердловской области не хватает почти 800 врачей: где-то нет даже терапевтов и педиатров

В больницах Свердловской области на текущий момент не хватает 798 врачей. Медучреждения испытывают дефицит анастезиологов, пульмонологов, неврологов и даже обычных терапевтов и педиатров. В пандемию стали чаще увольняться пенсионеры, сообщили «Новому Дню» в министерстве здравоохранения региона.

«Дефицит во врачебных кадрах в первичном звене – 661, в службе скорой медицинской помощи – 118, в стационаре – 19 человек», – сообщил в ответ на запрос агентства заместитель министра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин.

В 2021 году остро не хватает анастезиологов-реаниматологов, педиатров, психиатров, психиатров-наркологов, специалистов по инфекционным болезням, пульмонологов, терапевтов, травматологов и ортопедов, неврологов и врачей скорой помощи, говорят в минздраве. Жители области также рассказывают, что не могут месяцами дождаться талона к эндокринологу или онкологу. Во многих городах таких врачей просто нет, людей отправляют в Екатеринбург, либо в другой город, где есть территориальные медцентры, укомплектованные врачами. В минздраве о такой ситуации знают.

«В отдаленных и труднодоступных территориях, где не предусмотрены в штатных расписаниях учреждений врачи отдельных узких специальностей, позволяет оказывать медицинскую помощь по направлениям трехуровневая система оказания медицинской помощи (когда из районной больницы направляют в территориальный медцентр, оттуда – в областные учреждения, – прим. ред.) и организованная маршрутизация пациентов, – сообщил Андрей Шастин. – Также в медицинских учреждениях активно используется практика совместительства, когда один врач замещает несколько должностей».

Пандемия коронавируса тоже внесла свои коррективы в кадровый вопрос. По данным минздрава, в последние два года чаще стали увольняться врачи пенсионного возраста. Вероятно, они беспокоятся о собственном здоровье, либо перестали справляться с возросшей нагрузкой. «Но в абсолютных цифрах количество уволенных сокращается. А по врачам в 2020 году отмечен прирост», – добавили в ведомстве.

Чтобы закрывать постоянный кадровый дефицит, в Свердловской области действует отдельный региональный проект. В том числе в рамках проекта ежегодно на целевое обучение набирают студентов в Уральский медицинский университет. Но от момента набора до выпуска полноценного специалиста проходит 6-8 лет. Также в регион стараются привлекать врачей из других областей. Кроме того, в последние годы в города области выезжают консультативно-диагностические бригады, которые проводят осмотр и прием местного населения в определенные дни.

Ранее министр здравоохранения области Андрей Карлов говорил, что дефицит врачей узких специальностей в больницах достиг 20%. А губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал, что до 2025 года в больницы придут 760 молодых педиатров – столько студентов сейчас учатся на «Педиатрии» УГМУ на разных курсах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»