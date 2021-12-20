В департаменте по труду рассказали, каких сотрудников не хватает на Среднем Урале

После шоковых нерабочих дней 2020 года рынок труда в Свердловской области полностью восстановился. Сейчас на бирже труда числится 23,7 тысячи человек, безработица – чуть выше 1%. Для сравнения – к 1 января 2021 года безработными были признаны 114 тысяч человек. Порядка 1200 предприятий в регионе заявили о работе по сокращенному графику, но среди них нет ни одного крупного, это только малый и средний бизнес. В то же время работодатели заявили, что им требуются 54 тысячи сотрудников. Это и постоянные, и временные вакансии.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, традиционно желания работников и работодателей не совпадают. «Есть кадровый дефицит, из года в год это бюджетная сфера, социальная сфера, много сотрудников требуется в медицине, это не секрет. В образовании требуются кадры. IT-технологии – IT заходит во все сферы, требуются высококвалифицированные кадры», – прокомментировала Бордюгова.

Она также рассказала, что главный тренд этого года – сохранение дистанта и цифровизация, многие, кто в прошлом году был вынужден перевести сотрудников на удаленную работу, в этом году по собственному желанию сохраняют такой режим занятости, это оказалось удобным. Департамент по труду, чтобы решить проблемы с безработными, проводит обучающие курсы, их за год прошли около двух тысяч человек. И курсы также были связаны с цифровизацией – профориентацию безработные проходили по направлениям копирайтер, таргетолог, сторисмейкер.

Добавим, ранее «Новый День» писал, что в Свердловской области не хватает почти 800 врачей, проблемы даже с терапевтами и педиатрами, а нехватка узких специалистов есть практически везде, в том числе в Екатеринбурге. Также нехватка кадров – в детсадах, требуются воспитатели и нянечки. Причина банальна – невероятно низкие зарплаты при высоком уровне ответственности.

Екатеринбург, Декабрь, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»