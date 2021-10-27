«Зарплата ниже, чем у уборщицы»: кадровый голод в детсадах пока устранить не удается

В Екатеринбурге и области с ростом рождаемости и открытием новых детских садов нарастает кадровый дефицит: воспитатели работают полный день, а не по сменам, как раньше, нянечка часто одна на две-три группы. «Зарплата у младшего воспитателя ниже, чем у уборщицы, а требований – вагон. Кто туда пойдет?» – сетуют сотрудники детсадов. В официальных ведомствах не отрицают: педагоги действительно нужны, но говорят, что постепенно дефицит восполняется. При этом цифры не готовы назвать ни в городском департаменте, ни в минобразования, не объясняя, почему. Судя по данным на порталах поиска работы, в одном лишь Екатеринбурге – десятки вакансий.

Воспитатель – одна, нянечки – нет

О проблемах нехватки воспитателей и нянечек (младших воспитателей) в детских садах все чаще говорят родители из Екатеринбурга. Воспитатель в группе, как правило, один, и работает он полную неделю по 10 часов в день, а не по сменам, как это должно быть. Нянечек вообще мало: нередки ситуации, когда они разрываются на 2-3 группы.

«У нас в группе трехлеток воспитатель есть, а вот нянечка – одна на две группы детей. Дети еще не умеют сами одеваться и раздеваться. И когда их собирают на прогулку, зовут на помощь педагогов по музыке и физкультуре, логопеда. Потому что иначе воспитатель не справится с 20 детьми», – рассказала екатеринбурженка, ребенок которой ходит в садик на ВИЗе.

«Официально в нашей группе в детсаду в Академическом – 36 детей. В соседних – столько же. Конечно, все они одновременно редко ходят, но все равно воспитателям сложно за каждым углядеть. Младший воспитатель в саду есть», – рассказала жительница Академического, дочка которой ходит в недавно открывшийся детсад района.

Периодически нехватка кадров приводит к ЧП: дети дерутся, получают травмы – им не хватает внимания. Крайне редко такие случаи предаются огласке, как это было, например, неделю назад: в Екатеринбурге один мальчик якобы душил другого. Их разнимали дети, потому что воспитательница вышла на несколько минут из группы, а нянечки нет – она в декрете, временно ее никто не замещает. Обсуждавшие этот случай родители на форумах рассказывают, что это лишь капля в море.

«У нас в садике один другому щеку прокусил. Не знаю, была ли рядом воспитатель. Но такое было. Они физически не успевают смотреть за всеми», – говорит мама из Железнодорожного района.

В официальных ведомствах подтверждают: да, дефицит кадров действительно есть. Но при этом ни в департаменте образования Екатеринбурга, ни в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области не называют цифр: сколько именно сегодня вакансий?

«В настоящее время общее количество педагогических работников системы образования Свердловской области составляет свыше 70 тысяч человек, в том числе более 35,5 тысяч человек работают в общеобразовательных организациях, 25 тысяч человек – в дошкольных. В связи с регулярным вводом новых детских садов возникает потребность в новых кадрах, которая постепенно закрывается», – ответили на запрос «Нового Дня» в министерстве.

«С каждым годом в городе происходит прирост детей дошкольного возраста, открываются новые детские сады. Безусловно, в некоторых дошкольных организациях Екатеринбурга имеются вакантные ставки педагогических и иных работников, – подтверждают в департаменте. – Руководители детских садов осуществляют услугу по присмотру и уходу с имеющимися педагогическими кадрами. Полномочия по приему на работу и расстановке на рабочие места возложены именно на заведующих дошкольных организаций. Ежегодно в систему образования приходят более 300 молодых специалистов, которые остаются работать, в том числе и в детских садах».

Зарплата ниже, чем у уборщицы

Причины, почему количество вакансий в детсадах стало тайной, в ведомствах не указали. Беглый осмотр сайтов поиска работы только в Екатеринбурге показывает десятки объявлений. Например, на «Работа66» мы нашли более 60 вакансий воспитателя и младшего воспитателя. И это далеко не все. Чаще всего садики не размещают объявления через сайты.

«Вас удивляет, что у нас нет нянечки? – говорит в приватном разговоре воспитатель одного из детсадов Екатеринбурга. – У нее зарплата ниже, чем у уборщицы. А ответственности в разы больше».

Кстати, о зарплате. Официально в министерстве образования региона «Новому Дню» сообщили, что в период с января по сентябрь 2021 года воспитатели получали в среднем 39 727 рублей, младшие воспитатели – 18 477 рублей, педагоги-психологи – 36 678 рублей. Сотрудники ДДУ говорят: неправда. «Это, наверное, зарплата до вычета налогов. На руки – меньше», – прокомментировала «Новому Дню» воспитатель, просившая не называть ее имени.

В вакансиях, кстати, детские сады воспитателям предлагают от 20 до 40 тысяч, нянечкам – от 12 до 25 тысяч. Сами воспитатели говорят, что на такую работу идут либо от большой любви к детям, либо от безвыходности: «Есть педагогическое образование, работа рядом с домом, питание, которое можно и домой брать. Каждому свое».

Сегодня средний возраст младших воспитателей в Свердловской области – 35-44 года, среди старших воспитателей – 40-49 лет.

Что делают для привлечения педагогов?

Такой вопрос задал корреспондент «Нового Дня» специалистам министерства образования Свердловской области. В ведомстве ответили, что в первую очередь, – увеличивают количество бюджетных мест в профильных вузах, а также – квоту на целевое обучение. Также при трудоустройстве в небольших городах и селах педагоги получают единовременную выплату (шесть должностных окладов).

«За период с 2019 года более чем на 100 человек увеличился прием по специальностям «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах» и другим в педагогических колледжах. Кроме того, увеличивается квота целевого обучения в педагогических вузах. В 2020 году в УрГПУ было 222 места, в РГППУ – 99 мест в Екатеринбурге и 83 – в Нижнем Тагиле. В 2021 году мест будет намного больше: 279 – в УрГПУ, 141 – в РГППУ в Екатеринбурге и 127 – в Тагиле», – сообщили «Новому Дню» в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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