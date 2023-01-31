Трехлетняя девочка умерла, зацепившись шарфом за горку в детсаду. Возбуждено уголовное дело

Трехлетняя девочка, которая на прошлой неделе зацепилась шарфом за горку в детском саду, скончалась. Информацию официально подтвердили в Следственном комитете.

«В связи с наступившими последствиями и с целью наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии, следователем СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», – сообщили в пресс-службе СКР.

Инцидент в детском саду №180 произошел еще 25 января. Тогда прокуратура сообщала, что девочка забралась на горку и застряла в ограждении. Когда ребенок пытался освободиться, шарф застрял в горке, и девочка чуть сама себя не задушила. Воспитатель заметила произошедшее не сразу. Поскольку с детьми она была одна, без помощника.

«Сегодня стало известно, что пострадавшая девочка скончалась. По имеющимся данным, травму девочка получила при катании с находящейся на территории детского сада горки, зацепившись шарфом за конструктивный элемент горки», – уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Как ранее неоднократно писал «Новый День», в детских садах Екатеринбурга уже не первый год – большой дефицит кадров. Официальную цифру – сколько именно воспитателей и нянечек не хватает в ДОУ – не называют ни в мэрии, ни в областном министерстве образования. Но родители детсадовских детей часто жалуются на то, что при численности групп свыше 30 детей с малышами работает один воспитатель, у которого нет ни помощника, ни сменщика. В таких условиях уследить за детьми невозможно. Зарплата воспитателей, напомним, – от 20 тысяч рублей, нянечек – от 15 тысяч рублей. Именно такие суммы указывают в вакансиях ДОУ. Официально мэрия Екатеринбурга говорит, что зарплата педагогов в школах и садах в среднем 51 тысяча рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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