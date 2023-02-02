Спрос на воспитателей в Екатеринбурге за год вырос на 35%

В Екатеринбурге самой востребованной профессией в сфере образования является воспитатель детского сада. Число вакансий по этому профилю постоянно растет.

Как сообщает пресс-служба сервиса «Авито. Работа», на долю воспитателей детских садов приходится 31% всех вакансий в сфере образования. За год спрос на них в городе вырос на 35%. Специалисты считают, что рост числа вакансий связан с открытием новых детских садов и расширением числа групп разной направленности.

На втором месте по востребованности в Екатеринбурге – учителя (23% от общего числа). Спрос на педагогов увеличился на 74%.

Как уже сообщал «Новый День», многие детские сады даже в Екатеринбурге по нескольку месяцев не могут найти персонал. Во многих учреждениях воспитатель работает в группе с 30 детьми одна – без няни и младшего воспитателя. Причина – в крайне низких зарплатах: в конце 2022 года в вакансиях ДОУ воспитателям обещали от 20 тысяч в месяц, помощникам – от 15. Хотя официально мэрия Екатеринбурга отчитывалась: средняя зарплата, с учетом педагогических работников детсадов и школ, составляет более 51 тысячи рублей. Но ни разу в департаменте образования не ответили на вопрос: сколько же воспитателей и нянечек не хватает в садах города.

От нехватки педагогов в дошкольных учреждениях страдают дети. Так на этой неделе стало известно, что в Екатеринбурге скончалась трехлетняя девочка, получившая травму на прогулке в детском саду. Ее мама дала показания следователям СКР. По ее словам, ребенок зацепился шарфом за ограждение на горке, но воспитатель заметила его отсутствие не сразу – только когда строила детей, чтобы вести их обратно в группу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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