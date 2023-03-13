В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будут решать дефицит кадров в детсадах. Денег не обещали

Средняя нагрузка на воспитателей в детских садах Екатеринбурга сегодня составляет 1,38 ставки, а младшего персонала не хватает по всему городу. Мэрия планирует поднять на региональном уровне вопрос об изменении закона, чтобы вернуть льготы, при которых детей сотрудников ДОУ принимают вне очереди.

«Тема [нехватки кадров в детских садах] действительно присутствует. Есть дефицит младшего персонала, да и воспитателей. Средняя нагрузка воспитателя в Екатеринбурге – 1,38 ставки. Младших воспитателей еще меньше, – признала заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, отвечая на вопрос «Нового Дня» на встрече со СМИ. – Мы считаем, что нужно вернуть льготы персоналу детских садов. В 2013-2014 годах город принимал решение о льготах для сотрудников при комплектовании ДОУ (когда ребенок вне очереди получает место при трудоустройстве мамы в детский сад, – прим. ред.). К сожалению, норма была отменена как не соответствовавшая закону. Мы предлагаем вернуться к этому вопросу, депутатам, в том числе на региональном уровне, рассмотреть изменения в закон об образовании. И закрепить такую льготу».

При этом Екатерина Сибирцева отметила, что существенно повысить зарплату сотрудникам детских садов не получится. В среднем фонд оплаты труда увеличивается на уровень инфляции. И хотя есть муниципальная надбавка, она небольшая. «Порадовать существенным повышением зарплаты не могу. А по льготам надеюсь, работа будет выполнена в ближайшее время», – отметила вице-мэр.

В министерстве образования Свердловской области «Новому Дню» раньше сообщали, что дефицита сотрудников детских садов в регионе нет. При этом родители в Екатеринбурге регулярно рассказывают о ситуациях, когда на группу численностью более 30 детей приходится один воспитатель, помощника нет.

Напомним, за 2022 год самой востребованной профессией в сфере образования в Екатеринбурге стали именно воспитатели детсадов. По данным «Авито. Работа», на долю воспитателей приходится 31% всех вакансий в этой отрасли. РИА «Новый День» изучил сайты с вакансиями, в Екатеринбурге воспитателям обещали от 20 тысяч в месяц, помощникам – от 15. Хотя официально мэрия Екатеринбурга отчитывалась: средняя зарплата, с учетом педагогических работников детсадов и школ, составляет более 51 тысячи рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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