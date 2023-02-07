Минобразования: дефицита воспитателей в детсадах Свердловской области нет

В министерстве образования Свердловской области сообщают, что дефицита кадров в детских садах региона нет. На сегодняшний день там работает более 19 тысяч воспитателей. Правда, не все родители согласны с этим утверждением.

«В системе дошкольного образования Свердловской области нет дефицита кадров. В отдельных детских садах может быть открыто вакантное место в связи с естественной ротацией персонала», – сообщили «Новому Дню» в ответ на запрос.

В докладе о состоянии системы образования в Свердловской области, опубликованном на сайте минобразования осенью 2022 года, говорится, что всего в регионе 1782 дошкольных образовательных учреждений, которые посещало почти 257 тысяч детей (данные за 2021 год). Таким образом, по официальным данным, получается, что в среднем на 13 детей приходится один воспитатель. А всего в системе работает более 25 тысяч сотрудников, включая музработников, психологов, логопедов, заведующих и так далее. Из того же доклада следует, что треть педагогов имеют стаж более 20 лет, у 40,5% стаж менее 10 лет. От 3 до 5 лет в садиках работают 9,2% всего кадрового состава.

Родители в корне не согласны с отсутствием кадровых проблем в детсадах (как и с тем, что очередь в детсад для детей из 1,5 до 3 лет ликвидирована). Особенно это касается детсадов в Екатеринбурге.

«Ребенок ходит в садик в Верх-Исетском районе, там на группу из 25 детей одна воспитатель. У нее нет ни сменщиков, никого. Няня – одна на две группы. Когда ее нет, одеваться трехлеткам на прогулку помогают музработник, психолог и любой свободный педагог. Когда воспитатель болеет, ее замещает тот же музработник», – рассказала жительница Екатеринбурга.

Еще напряженнее ситуация в Академическом, где наполняемость групп – до 35 детей. Во многих детсадах на такое количество малышей тоже – один взрослый.

«Мы получили место в новом садике в Академическом, который официально открыли в феврале-марте 2022 года, перерезали ленточку. Но учреждение еще полгода фактически не работало. Не могли найти ни воспитателей, ни помощников, – рассказала жительница Академического. – В итоге в детский сад ребенок пошел только в сентябре. В группе по списку 35 детей, на них – одна воспитатель. Естественно, она не всегда может уследить за детьми. Например, за завтраком, обедом воспитатель ходит сама, сама накрывает на столы и убирает. Дети в это время предоставлены сами себе. И такая ситуация, насколько мне известно из разговоров с другими мамами, не в одном детском саду района».

Кадровую проблему в детсадах недавно поднимали и на форуме Umama, где обсуждали трагическую гибель в детском саду №180 Екатеринбурга трехлетней девочки. Напомним, малышка во время прогулки зацепилась за горку шарфом, а позднее погибла от полученных травм.

«Ненавижу садики и без них никак. Старший когда ходил ребенок в группе отравился таблетками хлора, пока воспитатель одна на группе ходила за едой, вторая девочка выпила бутылку нурофена из шкафчика, мальчик вышел без валенок зимой гулять, не сразу обнаружили что он в носках. Ну кошмар же», – пишет пользователь с ником «Леди на пледе».

«Воспитатель без няни, одна на 1,5 ставки, загруженность по нехочу бумагой, отчетами и еженедельными конкурсами, родителями, «как Ванечка покушал», конечно виноватой ее сделают, посадят. Ну еще премии лишат заведующую . Родителям ребенка никто не вернет. И система не изменится, все останется также как было. Устраивалась в сад ( не воспитателем), через пол года сбежала. Выводили на группу постоянно. Каждый день дикий страх за детей , за чужих детей. На своих наплевать было. Получила 14 тыщ ушла», – пишет пользователь «Миклухо-Маклай».

«[вина за подобные трагедии на воспитателях] и тех кто придумал нормы по 30 детей на 1 воспитателя. Девочка не первая, и что печально не последняя погибшая в детском саду. Надеюсь со спадом рождаемости детские сады не будут закрываться, а будет наполняемость не более 15 человек на воспитателя», – пишет аноним.

Напомним, за 2022 год самой востребованной профессией в сфере образования в Екатеринбурге стали именно воспитатели детсадов. По данным «Авито. Работа», на долю воспитателей приходится 31% всех вакансий в этой отрасли. РИА «Новый День» ранее изучил сайты с вакансиями, в Екатеринбурге воспитателям обещали от 20 тысяч в месяц, помощникам – от 15. Хотя официально мэрия Екатеринбурга отчитывалась: средняя зарплата, с учетом педагогических работников детсадов и школ, составляет более 51 тысячи рублей. Но ни разу в департаменте образования не ответили на вопрос: сколько же воспитателей и нянечек не хватает в садах города.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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