Воспитателям – от 18 тысяч, учителям – от 20: какую зарплату предлагают за работу с детьми

Сегодня на брифинге глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко сообщил, что средняя зарплата педагогических работников в городе – 51 тысяча рублей. «Новый День» просмотрел вакансии на сайтах объявлений – судя по ним, реальные зарплаты учителей, воспитателей и их помощниц в детсадах куда ниже.

На сайте gorodrabot.ru размещено 550 вакансий для учителей. Ценовые предложения начинаются от 20 тысяч рублей – и это до вычета налога. Столько обещают заплатить учителю математики, если он устроится в школу № 84 на полный рабочий день. Рассмотрят кандидата без опыта. Сразу несколько предложений с зарплатами от 27 тысяч: ищут учителей физики, английского языка, истории и обществознания – в этих случаях не требуется работать на максимальной нагрузке. Например, учителю физики и астрономии готовы заплатить от 28 тысяч при занятости 33 часа (максимально допустимая нагрузка по ТК РФ – 36 часов) в неделю. Учителям начальных классов обещают заплатить от 30 тысяч рублей в месяц, такую же оплату труда предлагают учителю музыки. Школа № 30 ищет в штат учителя информатики, в числе преимуществ указывается, что недавно здесь был ремонт, школа оснащена по последнему слову техники. Платить обещают от 35 тысяч, но требуется опыт работы.

Нам также удалось найти несколько вакансий с зарплатами в 50 тысяч рублей. Например, такие деньги предлагают учителям химии, музыки и ИЗО в МБОУ гимназия № 108 им. В. Н. Татищева. Учителю английского в гимназии «Корифей» будут платить от 45 до 60 тысяч рублей.

Зарплаты в детсадах еще ниже. Детсад № 158 за работу на полный рабочий день обещает младшему воспитателю 15 тысяч рублей. В числе бонусов указываются оплачиваемые отпуска и больничные. Еще несколько детсадов ищут нянечек с аналогичным уровнем зарплаты. Младший воспитатель требуется при кадетской школе-интернате: для трудоустройства будет достаточно среднего профессионального образования, санкнижки и отсутствия судимости. Платить будут по 18 тысяч в месяц. Столько же обещают платить воспитателю в детсаду № 488. Список обязанностей – на несколько листов А4, в том числе «проявление выдержки и педагогического такта в общении с воспитанниками, их родителями и коллегами по работе».

Но обычно воспитателям платят больше. Детсад № 146 обещает от 21 тысячи рублей, в саду № 437 заплатят от 24 тысяч, можно без опыта. В детский сад № 79 («маленький, уютный, 4 группы») требуется воспитатель с высшим или средним профильным образованием. Зарплата – от 27 тысяч, обещают путевки в детские лагеря и санатории.

Нам удалось найти несколько вакансий с зарплатами выше 35 тысяч рублей – такие доходы предлагают в частных детсадах. Нянечкам даже там редко платят больше 25 тысяч.

Добавим, в Екатеринбурге не хватает как учителей начальных классов, так и предметников, но еще острее стоит проблема с персоналом в детсадах. В этом году в новый, укомплектованный всевозможными развивающими площадками детсад долго не набирали малышей – из-за отсутствия воспитателей и их помощниц. Родители в профильных сообществах возмущаются тем, что подчас одну группу посещают сразу 35 детей. Найти сотрудников при таких условиях и уровне зарплаты тяжело, к тому же в последние годы в детсадах отменили ранее существовавшую льготу, когда ребенок воспитателя мог пойти в детсад вне очереди. «Новый День» пытался прояснить, насколько велика нехватка кадров, однако Константин Шевченко точную цифру не назвал, но признал, что такая проблема существует. Он перечислил, кого не хватает в школах: это учителя начальных классов, преподаватели химии, физики, математики.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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