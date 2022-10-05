Екатеринбург вошел в пятерку городов с самыми высокими ожидаемыми зарплатами учителей

Жители Екатеринбурга считают, что учителя в среднем должны зарабатывать по 69 тысяч рублей ежемесячно. Это достаточно высокие запросы – больше назвали только в четырех городах. В Ростове-на-Дону – 70,1 тысячи, красноярцы уверены, что учителям надо платить 90,9 тысячи. Питерцы ждут 95,2 тысячи рублей, а в столице – 119,4 тысячи. Данные публикуют «Известия» со ссылкой на итоги опроса сервиса «Работа.ру».

Накануне глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко заявил, что средняя зарплата педагогов в Екатеринбурге после индексации достигла 51 тысячи рублей. И это с учетом оплаты труда работников детских садов.

«Новый День», изучив вакансии, проверил, сколько на самом деле готовы платить учителям. Картина оказалась куда менее впечатляющей: зарплаты начинаются от 20 тысяч. Больше всего предложений с обещаниями 27-35 тысяч, есть вакансии с зарплатами от 50 тысяч, но их очень мало и речь идет о работе в престижных гимназиях.

Екатеринбург, Марина Иванова

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