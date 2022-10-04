Константин Шевченко: средняя зарплата педагогов школ и детсадов – 51 тысяча рублей

Глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко на брифинге заявил, что средняя зарплата педагогов в Екатеринбурге после индексации достигла 51 тысячи рублей. И это с учетом оплаты труда работников детских садов.

«Профессии учителя уделяется большое внимание. Глава Екатеринбурга не так давно подписал постановление об индексации зарплаты учителям. Это важная составляющая. Средняя зарплата, с учетом педагогических работников детсадов и школ, составляет более 51 тысячи рублей. Безусловно, надо всегда думать о повышении уровня оплаты, но [51 тысяча] – это неплохие цифры, неплохие показатели», – заявил Шевченко во время онлайн-брифинга в мэрии Екатеринбурга.

Добавим, в прошлом году средняя зарплата воспитателей в детском саду составляла около 40 тысяч рублей (по данным минобразования), младшего воспитателя – 18,5 тысячи рублей. В этом году, по данным мэрии, воспитатели в Екатеринбурге получают более 49 тысяч.

«Новый День» отправлял на брифинг вопрос: не планируется ли на муниципальном уровне ввести надбавку для работников детских садов? Но ответ на него не был получен.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»