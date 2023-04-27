Профсоюз: учителя зарабатывают 48 812 рублей, но не все

С учетом проведенной в этом году индексации целевой показатель по зарплатам свердловских педагогов составил 48 812 рублей, однако такую зарплату получают не все.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции председатель Свердловской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяна Трошкина. «Сегодня по области целевой показатель – 48 812 рублей. Но такая зарплата не у каждого учителя, зависит от нагрузки, от работы, которую учитель выполняет. И при этом нас очень волнует, что эта сумма платится педагогу за нагрузку, серьезно превышающую одну норму труда», – отметила Трошкина.

Напомним, осенью прошлого года глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко заявил, что в областном центре средняя зарплата педагогов достигла 51 тысячи рублей, и это с учетом оплаты труда работников детских садов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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