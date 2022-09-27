Педагогам Екатеринбурга проиндексируют зарплату на 4%

Зарплату сотрудников образовательных организаций Екатеринбурга проиндексируют на 4%. Такое постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Константина Шевченко, в этом году средняя зарплата педагогических работников по отрасли составляет 51 тысячу 715 рублей: у школьных учителей – 53 тысячи 251 рубль, у педагогов организаций дополнительного образования – 48 тысяч 735 рублей, у воспитателей детских садов – 49 тысяч 551 рубль.

Сейчас в Екатеринбурге – 165 муниципальных школ, 345 детских садов, а также 17 учреждений дополнительного образования, в которых работают более 13,5 тысяч педагогов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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