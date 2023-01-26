Свердловские власти анонсировали денежную поддержку воспитателей детсадов в связи с кадровым дефицитом

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков анонсировал финансовые меры поддержки работников образования, в том числе воспитателей и помощников воспитателей в детских садах, которых катастрофически не хватает в Екатеринбурге и отдаленных городах.

Как ранее писал «Новый День», многие детские сады даже в Екатеринбурге по несколько месяцев не могут найти персонал. Во многих учреждениях воспитатель работает в группе с 30 детьми одна – без няни и младшего воспитателя. Причина – в крайне низких зарплатах: в конце 2022 года в вакансиях ДОУ воспитателям обещали от 20 тысяч в месяц, помощникам – от 15. Хотя официально мэрия Екатеринбурга отчитывалась: средняя зарплата, с учетом педагогических работников детсадов и школ, составляет более 51 тысячи рублей. Но ни разу в департаменте образования не ответили на вопрос: сколько же воспитателей и нянечек не хватает в садах города?

Не ответил на вопрос о кадровом дефиците в ДОУ и заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, который сегодня общался со СМИ. «Не могу назвать цифры по Екатеринбургу, но действительно есть потребность в специалистах дошкольного образования: и в воспитателях, и в помощниках. Хотя в Екатеринбурге ситуация может даже проще, чем в отдаленных городах», – прокомментировал Креков.

Отвечая на вопрос, будет ли введена в Свердловской области региональная доплата воспитателям детсадов (по аналогии с доплатами учителям), заместитель губернатора сообщил следующее: «Напоминаю, что начавшийся год указом президента РФ объявлен Годом педагога и наставника. И мы планируем ряд финансовых мер поддержки педагогическим работникам разных категорий, в том числе указанных вами», – прокомментировал Павел Креков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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