В нижнетагильском детсаду девочка получила ожоги

На Урале – очередное ЧП в детском саду. Серьезные ожоги получила двухлетняя девочка, которая посещала садик № 77 на улице Тельмана.

Все случилось еще 25 января, но в СМИ история попала сегодня, отец ребенка поделился подробностями с Tagilcity.ru «Примерно в 09:30 25 января мне позвонила супруга, которая работает в этом же детском саду, только в другой группе, и сказала срочно приезжать в детский сад, чтобы увезти дочь в больницу с ожогами. Когда я приехал, то супруга сообщила, что сейчас приедет скорая помощь», – рассказал мужчина.

По его словам, скорая приехала через 5-7 минут, до этого времени малышке ни воспитатели, ни медицинский работник первую помощь не оказали. Врачи диагностировали ожоги второй и третьей А степени тяжести. После того как девочку госпитализировали с мамой, отец вернулся в детский сад. Он говорит, что заведующая детским садом Ольга Бромберг в объяснении ситуации отказала. Она сообщила, что в течение 10 дней родителям предоставят акт проверки с результатами расследования. Срок уже вышел, никаких объяснений нет.

После выхода публикации прокуратура заявила о проверке. «Прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой запрошена информация из учреждения здравоохранения о полученных малолетней девочкой травмах. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, недавно в детсаду Екатеринбурга произошла трагедия – девочка зацепилась шарфом за горку, она скончалась через несколько дней в больнице. В день ЧП воспитатель одна присматривала за малышами. «Новый День» пытался выяснить, насколько критична нехватка кадров в регионе в детских садах. Чиновники заявили, что дефицита воспитателей нет.

Нижний Тагил, Марина Иванова

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