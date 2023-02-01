Мама девочки, погибшей после прогулки в детсаду, дала показания

Мама девочки, которая умерла после прогулки в детском саду, дала показания следователям СКР. Ребенок зацепился шарфом за ограждения на горке, воспитатель заметила его отсутствие не сразу – только когда строила детей, чтобы вести их обратно в группу.

«Воспитатель сказала, что дети находились на прогулке. Она повела детей строиться, а дочка не шла – стояла под горкой. Так ей показалось. Воспитатель подошла и увидела, что моя дочка висит», – цитирует маму погибшей девочки «КП-Урал».

С женщиной сразу же связались. «Мне позвонили и сказали: «Бегите быстро в садик, делаем (вашей дочери) искусственное дыхание». Я быстро прибежала в детский сад, позвонила супругу. В садик уже подъезжала реанимация. В детском саду встретили сотрудники учреждения, дали воды и сказали, что дочка уже дышит», – приводит ее слова издание.

В раздевалке, по словам матери, сотрудники детсада оказывали ребенку первую помощь, потом приехала бригада СМП, а после – реанимация. Девочку госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти. Она провела пять дней в коме, а в ночь на 31 января скончалась.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»