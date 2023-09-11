С садика, где трехлетняя девочка повисла на шарфе и задохнулась, взыскали 4,4 млн рублей

В Екатеринбурге суд взыскал с детского сада 4,4 млн рублей компенсации морального вреда в пользу родственников 3-летней девочки, погибшей на прогулке. Она зацепилась шарфом за горку и провисела так какое-то время. Медики не смогли спасти ребёнка.

Напомним, страшный инцидент произошел 25 января в детсаду № 180 г. Екатеринбурга. Группа вышла на прогулку. Воспитатель не заметила, как девочка, играя на горке, зацепилась за конструкцию шарфом и повисла. Ребенка с асфиксией госпитализировали, но врачи не смогли спасти малышку.

Родители и брат подали исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с дошкольного учреждения.

«В ходе судебного заседания установлена причинно-следственная связь между бездействием работников детского сада, повлекшем гибель несовершеннолетней, и причинением нравственных страданий ее близким родственникам. Кировский районный суд с учетом позиции прокуратуры удовлетворил исковое заявление, взыскав с МАДОУ детский сад № 180 в пользу родственников погибшей девочки компенсацию морального вреда в размере 4,4 млн рублей и иные расходы. Решение не вступило в законную силу», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, ранее воспитатель младшей группы детского сада была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора, а затем уволена. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», оно находится на контроле органов прокуратуры.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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