Осуждена завхоз детского сада, где два года назад погибла девочка

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей заведующей хозяйством детского сада № 180, где в январе 2023 года погибла 3-летняя девочка.

Как уже писал «Новый День», девочка забралась на горку и застряла в ограждении. Когда ребенок пытался освободиться, шарф застрял в горке, и девочка чуть сама себя не задушила. Воспитатель заметила произошедшее не сразу, поскольку с детьми она была одна, без помощника. Девочку отвезли в больницу, но спасти не смогли.

Сегодня в пресс-службе прокуратуры рассказали, что завхоз не следила за состоянием детской площадки, из-за чего стала возможной трагедия. Женщину признали виновной в халатности, повлекшей смерть человека.

Кировский районный суд назначил виновной наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, с лишением права занимать должности в детских учреждениях на срок 2 года 6 месяцев.

Ранее была осуждена воспитательница. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорена к 2 годам ограничения свободы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

