Суд вынес приговор воспитательнице, не уследившей за девочкой. Ребенок погиб

В Екатеринбурге суд вынес приговор воспитательнице детского сада, где в январе прошлого года погибла девочка. Женщина не сможет ближайшие два года заниматься педагогической деятельностью, а кроме того на два года ее ограничили в свободе (этот вид наказания не предусматривает лишение свободы, но женщина не сможет уезжать из города или выходить из дома по ночам, а также посещать массовые мероприятия).

Напомним, во время прогулки в детском саду воспитательница отвлеклась – и в это время ребенок застрял на горке и стал задыхаться. В суде коллеги воспитательницы рассказали, что со стороны все выглядело так, будто девочка наблюдает за игрой других детей. Когда стало ясно, что ребенок без сознания, ей стали оказывать первую помощь, медики отвезли девочку в реанимацию, но спасти ее не удалось.

Екатеринбург, Елена Сычева

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