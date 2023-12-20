В Екатеринбурге начался суд над воспитателем детсада, где трехлетняя девочка задохнулась на горке

В Кировском суде Екатеринбурга сегодня начался суд над воспитателем детского сада № 180. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Трехлетняя девочка умерла после того, как несколько минут провисела, зацепившись на горке.

«По данным следствия, утром 25 января 2023 года малолетняя воспитанница одного из детских садов во время прогулки застряла головой в проеме расположенной на территории дошкольного учреждения горки и самостоятельно выбраться не смогла. Она была извлечена из проема сотрудницей детсада, после чего девочка была доставлена в больницу. К сожалению, спасти ее жизнь не удалось», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

На заседании сегодня присутствовали и родители погибшей девочки, и воспитатель. Как пишет «Комсомольская правда – Урал», напрямую семья не обвиняет сотрудницу детского сада. Со слов издания, воспитательница приносила свои извинения, ее приглашали на похороны ребенка. Брат погибшей в суде рассказал, что смотрел записи с камеры видеонаблюдения в детсаду. На них видно, что девочка застряла в горке и висела так около 10 минут, никто ей не помог. Обвиняемая воспитатель уже не работает в садике, на заседании вину свою она не признала, заявив, что ответственно относилась к своей работе.

Добавим, что по факту этой трагедии следственным отделом СКР расследуется еще одно уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Поскольку прокуратура ранее установила, что горка была сломана.

«Установлено, что в нарушение норм действующего законодательства должностными детского сада № 180 не осуществлялся регулярный визуальный осмотр и не была проведена проверка на предмет наличия комплектующих деталей детского игрового оборудования на детских игровых площадках», – сообщали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. А еще раньше, в сентябре, суд взыскал с детского сада 4,4 млн рублей компенсации морального вреда в пользу родственников погибшей девочки.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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