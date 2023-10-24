По факту смерти девочки на горке в детсаду возбудили второе уголовное дело: она повисла не на шарфе

В деле о смерти трехлетней девочки на горке в детсаду № 180 Екатеринбурга появились новые подробности. Оказывается, ребенок не задушил себя шарфом, как сообщалось сначала. Девочка провалилась из-за отсутствующего бруса и повисла на досках. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека».

Напомним, трагический случай произошел 25 января в детсаду № 180 Екатеринбурга, когда дети гуляли. Ранее сообщалось, что девочка играла на горке, зацепилась за конструкцию шарфом и повисла. Ребенка с асфиксией госпитализировали, но врачи не смогли спасти малышку. Однако, как выяснилось после проверки прокуратуры, шарф был ни при чем.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в полу горки отсутствовал брус. Девочка пролезла между оставшимися брусьями, застряла головой и «повисла в вертикальном положении». Самостоятельно выбраться она не смогла, а воспитатель заметила не сразу.

«Установлено, что в нарушение норм действующего законодательства должностными детского сада № 180 не осуществлялся регулярный визуальный осмотр и не была проведена проверка на предмет наличия комплектующих деталей детского игрового оборудования на детских игровых площадках», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По результатам проверки СУ СКР по Свердловской области возбуждено второе уголовное дело – по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Напомним, в январе 2023 года органами следствия также по материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Это расследование находится в завершающей стадии, сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Добавим, что в сентябре суд взыскал с детского сада 4,4 млн рублей компенсации морального вреда в пользу родственников девочки, погибшей на прогулке.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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