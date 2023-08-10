С детского сада, где девочка получила ожоги, взыскали 300 тысяч рублей

С детского сада в Нижнем Тагиле, где девочка обварилась кипятком, взыскали 300 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, проверка началась после инцидента, который произошел 25 января 2023 года. Девочка 2020 г.р. опрокинула на себя кружку с кипятком, оставленную на столе воспитателем, и получила термические ожоги поясницы, тела и левой стопы II и III степени тяжести. Воспитатель в этот момент была в другой комнате. Первую помощь ребенку не оказали, скорую не вызвали.

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила внесла директору детского сада представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокуратура направила в суд иск с требованием компенсировать семье моральный вред, причиненный ребенку и его семье. Суд взыскал с детского сада 300 тысяч рублей.

Напомним, несмотря на то, что ЧП случилось еще 25 января, история попала в СМИ только через две недели. «Примерно в 09:30 25 января мне позвонила супруга, которая работает в этом же детском саду, только в другой группе, и сказала срочно приезжать в детский сад, чтобы увезти дочь в больницу с ожогами», – рассказал журналистам отец девочки.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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