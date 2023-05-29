Уральские женщины идут в бухгалтеры, парикмахеры и воспитательницы

Безработных женщин в Свердловской области чаще всего устраивают бухгалтерами, чуть реже – учат на парикмахеров. Также востребованы воспитатели детских садов.

Об этом рассказал «Новому Дню» директор департамента труда и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов. По его словам, наиболее востребованные профессии для женщин на Урале – это бухгалтер, парикмахер, кладовщик, воспитатель детского сада, инженер по охране труда, менеджер.

Ранее «Новый День» сообщал о дефиците персонала в детских садах. За 2022 год самой востребованной профессией в сфере образования в Екатеринбурге стали именно воспитатели детсадов. На их долю приходится 31% всех вакансий в этой отрасли. РИА «Новый День» ранее изучил сайты с вакансиями, в Екатеринбурге воспитателям обещали от 20 тысяч в месяц, помощникам – от 15. Хотя официально мэрия Екатеринбурга отчитывалась: средняя зарплата, с учетом педагогических работников детсадов и школ, составляет более 51 тысячи рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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