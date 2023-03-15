Дефицит кадров в детсадах Екатеринбурга сохранится: льготы, обещанные мэрией, ввести пока невозможно

В ближайшее время льготы для сотрудников детсадов, позволяющие принимать детей воспитателей вне очереди, введены не будут. Об этом рассказали городские и областные депутаты. Для принятия такой меры нужно менять федеральные законы, а этого пока не происходит. По мнению народных избранников, единственный способ побороть дефицит кадров – повысить зарплату. Но таких планов тоже пока нет.

Напомним, на этой неделе вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева на встрече с журналистами сообщила, что для решения проблемы нехватки воспитателей и младшего персонала в детских садах города рассматривается вопрос возвращения льгот. Речь идет о праве первоочередного зачисления детей сотрудников в детсады. «Мы считаем, что нужно вернуть льготы персоналу детских садов. В 2013-2014 годах город принимал решение о льготах, но […] к сожалению, норма была отменена как не соответствовавшая закону. Мы предлагаем вернуться к этому вопросу, депутатам, в том числе на региональном уровне, рассмотреть изменения в закон об образовании. И закрепить такую льготу, […] работа будет выполнена в ближайшее время», – отметила вице-мэр.

Однако, как рассказали «Новому Дню» депутаты, на данный момент вопрос не поднимался: «Разговоры о предоставлении льгот детям воспитателей при зачислении в детские сады ходят давно. Если администрация Екатеринбурга предложит написать обращение в свердловское заксобрание, то городские депутаты, конечно, поддержат эту инициативу. Пока никаких документов на эту тему в думу не поступало», – сообщил председатель Екатеринбургской думы Игорь Володин.

Более того – чтобы ввести такую льготу, нужно менять федеральный закон «Об образовании». Инициировать поправки уже пытались, но ничего не получилось.

«Есть определенные категории детей, которых зачисляют в детские учреждения в приоритетном порядке, это прописано в специальных законах. А требования самого ФЗ «Об образовании» исключают возможность включения в него каких-то других категорий, – пояснил «Новому Дню» председатель комитета заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин. – Действительно, есть достаточно серьезная проблема с дефицитом кадров в этой сфере. Но вариант решения проблемы один – стабильная заработная плата, достаточно высокая, чтобы эта работа была привлекательной. Предложения о внеочередном зачислении в учреждения детей воспитателей периодически возникают, в нашем заксобрании они тоже обсуждались. Но, по нашему убеждению, все-таки путь не совсем правильный. Даже не потому, что это не предусмотрено ФЗ «Об образовании», а потому, что выделяя определенные категории граждан, мы нарушаем социальное равенство. Этот путь всегда влечет ущемление чьих-то прав. Екатерина Александровна Сибирцева совершенно права, что решать задачу с дефицитом воспитателей надо, государство должно над этим работать. Но решение одно: как бы это ни было сложно, нужно повышать зарплаты».

При этом в мэрии на встрече с журналистами на вопрос о повышении зарплат воспитателям Екатерина Сибирцева ответила, что сделать это невозможно: «Фонд оплаты труда увеличивается на 4-5%. И хотя есть муниципальная надбавка, она небольшая. Порадовать существенным повышением зарплаты не могу».

Таким образом, вопрос о решении проблемы дефицита кадров в ДОУ Екатеринбурга в очередной раз заходит в тупик. По официальным данным, средняя нагрузка воспитателей сейчас – 1,38 ставки, у младшего персонала – еще больше (а где-то его и вовсе нет).

В министерстве образования Свердловской области существование проблемы вообще не признают. Ранее нашему агентству там ответили, что дефицита сотрудников детских садов в регионе нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

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