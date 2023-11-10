Младшим воспитателям в Екатеринбурге подняли оклад до 7045 рублей, воспитателям – до 9874 рублей в месяц

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому вводятся новые размеры минимальных окладов для работников детсадов и лагерей. Цифры неприятно удивляют:

– младшим воспитателям подняли оклад до 7045 рублей (было на 600 рублей меньше), но за выполнение «особо важных для функционирования организации работ» к минимальному окладу обещают добавить 4000 рублей;

– воспитатель будет получать не менее 9874 рублей;

– старший воспитатель, старший методист, тьютор, логопед будут получать не менее 10 209 рублей;

– шеф-повар детского сада – не менее 9225 рублей (+можно получить прибавку 3500 за особо важные функции);

– вожатый в лагере – не менее 5418 рублей.

Конечно, заработная плата в детских садах складывается не только из оклада. Сотрудникам платят еще стимулирующие надбавки и компенсационные выплаты, говорится в постановлении. Но из открытых вакансий становится понятно, что общая сумма – крайне мала.

В частности, на hh.ru в Екатеринбурге размещено сегодня 53 вакансии «младшего воспитателя». В среднем обещают платить от 16,5 до 25 тысяч рублей в месяц за полный рабочий день. Нянечка должна подавать и убирать еду, прибирать в группе, помогать воспитателю приглядывать за детьми.

На том же ресурсе размещено более 120 вакансий воспитателей (в том числе для частных садиков). В муниципальных ДОУ обещают платить от 25-30 тысяч рублей, в некоторых случаях – от 40 тысяч.

Напомним, в сентябре 2023 года глава отдела функционирования и содержания дошкольного образования департамента образования Екатеринбурга Наталья Ведерникова в эфире ОТВ признала: сегодня в детских садах города не хватает около 300 воспитателей и 700 младших воспитателей. Годом ранее заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева предлагала инициировать изменение закона, чтобы воспитатели могли получать льготы для первоочередного устройства своих детей в детский сад. Но, как оказалось, сделать это невозможно. При этом обещать существенного повышения зарплаты сотрудникам детсадов в мэрии не смогли: «Фонд оплаты труда увеличивается на 4-5%. И хотя есть муниципальная надбавка, она небольшая. Порадовать существенным повышением зарплаты не могу», – комментировала тогда Екатерина Сибирцева.

При этом накануне в мэрии Екатеринбурга отчитались: средняя зарплата в городе к концу 2023 года составит 82 943 рубля. А к 2026 году она превысит 100 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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