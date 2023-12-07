В мэрии Екатеринбурга пояснили, почему не могут поднять зарплату воспитателям детсадов

В Екатеринбургской думе вновь подняли вопрос об остром дефиците кадров в муниципальных детских садах. Как ранее писал «Новый День», оклады воспитателей даже после индексации составляют менее 10 тысяч рублей.

Депутат Алексей Смирнов предложил рассмотреть в 2024 году возможность увеличения зарплаты младшим педагогическим работникам, или же вернуть льготу по устройству детей воспитателей в детский сад вне очереди. Его коллеги напомнили, что такая льгота была отменена по требованию прокуратуры как несоответствующая законодательству. «К сожалению, это компетенция заксо. Екатеринбургская дума писала обращение, но ответа мы до сих пор не получили», – отметил Александр Колесников.

Главный финансист мэрии Анна Турунцева представила позицию администрации: «Оплата труда в дошкольных образовательных учреждениях финансируется за счет субвенции – это областные средства. Соответственно, и правила по оплате труда, ее объем, определяются на уровне субъекта. В город приходят межбюджетные трансферты, которые мы доводим до учреждений. Ежегодно на уровне области утверждаются целевые показатели по зарплатам – на 2024 год они пока прогнозные. Тем не менее мы централизовали часть средств для индексации. Пока сложно сказать, насколько вырастет зарплата. Но в целом индексация составляет 4%».

Колесников заявил, что этот вопрос «надо долбить». На следующем заседании думы депутаты намерены адресовать его вице-мэру Екатерине Сибирцевой.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube