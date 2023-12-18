Орлов: средняя зарплата воспитателя – 50 тысяч рублей

Средняя зарплата воспитателей в муниципальных детских садах Екатеринбурга – около 50 тысяч. У других сотрудников, возможно, ниже, но в администрации будут работать над этим, заявил на пресс-конференции глава города Алексей Орлов.

Такую зарплату предлагают сотрудникам детсадов Екатеринбурга сайты вакансий

По его словам, 20-30 тысяч рублей для воспитателя – это базовая ставка. «Есть же еще большое количество надбавок и доплат. На руки такой зарплаты точно нет. Средняя заработная плата около 50 тысяч, – пояснил он. У младшего персонала проблема действительно существует. Мы ищем возможности, ищем меры поддержки. То, что надо повышать – это надо, я согласен».

Напомним, недавно в гордуме главный финансист мэрии Анна Турунцева сообщила, что оплата труда в дошкольных образовательных учреждениях финансируется за счет субвенции – это областные средства. «Соответственно, и правила по оплате труда, ее объем, определяются на уровне субъекта. В город приходят межбюджетные трансферты, которые мы доводим до учреждений. Ежегодно на уровне области утверждаются целевые показатели по зарплатам – на 2024 год они пока прогнозные. Тем не менее мы централизовали часть средств для индексации. Пока сложно сказать, насколько вырастет зарплата. Но в целом индексация составляет 4%», – сказала она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Дарья Деменева

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