Статистика: в Свердловской области ясли доступны всем желающим

В Свердловской области ликвидирована очередь в ясли для малышей с 1,5 до 3 лет – если верить официальной статистике. Такие сведения содержатся в данных Минпросвещения РФ, которые были опубликованы на сайте ЕМИСС. Закрыть потребность в яслях в регионе удалось в последние два месяца прошлого года, в отчетности теперь значится стопроцентная доступность дошкольного образования для детей этого возраста.

Ликвидировать очередь в ясли власти планировали, как это часто бывает, по поручению президента – первоначально это был план на 2018 год, потом – на 2020 год, затем сроки сдвинули снова. Один из методов решения проблемы с яслями – преференции для частных ясельных групп, когда частные детсады получают деньги от государства, а родители платят по тарифам государственного учреждения.

«Новый День» ранее писал, как обстоит дело с яслями в Екатеринбурге. Родители жалуются, что получают места весьма далеко от дома. В том году распределяли всего 12 006 мест для детей в возрасте до трех лет: для малышей в возрасте от года до полутора – 48 мест, для детей от 1,5 до 2 лет – 1200 мест; для детей в возрасте от 2 до 3 лет было доступно 11 тысяч мест.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»