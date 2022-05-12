В Екатеринбурге началось массовое распределение мест в детсадах

В Екатеринбурге родители начали получать уведомление о получении путевок в детские сады. Традиционно в мае места получат большинство малышей, которым к 1 сентября исполнится три года. Распределение в этом году продлится вплоть до начала учебного года.

Как рассказали корреспонденту «Нового Дня» сразу несколько мам, вчера и сегодня они получили на «Госуслугах» сообщение о предоставлении путевки в детские сады.

«Видимо, распределение началось сразу после майских праздников. Вчера и мы, и наши соседи получили путевки в садик на ВИЗе – в тот, который и хотели. Он у нас приоритетный по прописке, а дочке Еве в августе будет 3 года», – рассказала «Новому Дню» жительница Верх-Исетского района.

С яслями все не так просто. Многим путевки выдали, но далеко от дома.

«Мы живем в Академическом, ребенку 1,8. Сегодня пришло уведомление, что дали путевку в ясли на улице Опалихинской. Это даже не ближайший к нам район. С утра по пробкам дорога будет занимать много времени», – рассказала жительница Екатеринбурга Татьяна. Скорее всего, от путевки она откажется.

Другая мама, тоже проживающая в Академическом, говорит, что ее ребенку в 1,9 года дали место в детском саду в переулке Встречном в Юго-Западном районе. Хотя в приоритете в заявлении были указаны садики у дома.

«Мы, наверное, согласимся. Садик получается по пути на работу. Когда появятся места в яслях Академического, будем оформлять перевод», – говорит женщина.

Тем, кого не устраивает детский сад, придется записаться на прием в управление образования по месту жительства и написать отказ от путевки. В таком случае ребенок вернется в очередь. Есть еще вариант согласиться на предложенный вариант и пробовать потом переводить ребенка в другой садик. Сейчас для этого есть электронный сервис на портале екатеринбург.рф.

Тем, кого садик устраивает, нужно дождаться звонка из дошкольного образовательного учреждения. Сотрудники расскажут, какие документы необходимо предоставить для зачисления и когда оно состоится. Учебный год для малышей в детсадах начнется, как и в школах, с 1 сентября.

Напомним, всего в этом году до 1 сентября планируют распределить 12 006 мест для детей в возрасте до трех лет: для малышей в возрасте от года до полутора – 48 мест (в прошлом году было 15), для детей от 1,5 до 2 лет – 1200 мест (было 300); для детей в возрасте от 2 до 3 лет будет доступно 11 тысяч мест.

Что касается основного садичного возраста – 3-7 лет – для таких детей будет 7 тысяч мест. По подсчетам департамента образования, этого хватит, чтобы абсолютно все 3-летние дети, стоящие сейчас в очереди, с 1 сентября пошли в садик. Также создан небольшой резерв для семей, которые будут переезжать в Екатеринбург из других городов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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