Количество мест в ясельных группах в Екатеринбурге вырастет в два раза – до 12 тысяч

В Екатеринбурге с 1 сентября удвоят количество мест в ясельных группах детсадов. 12 тысяч детей в возрасте до 3 лет смогут пойти в группы полного дня, еще тысяча – в группы кратковременного пребывания.

«С 1 сентября 2022 года у нас будет открыто 12 006 мест для детей в возрасте до трех лет. Если говорить о потребности, на учете стоит около 12 тысяч детей в возрасте с 2 до 3 лет и еще почти 5 тысяч детей в возрасте от 1,5 до 2 лет. То есть всего 17 тысяч детей, из которых 12 тысяч будут обеспечены местами в группах полного дня. Плюс есть группы кратковременного пребывания, количество мест там почти тысяча. Если будет желание получать дошкольное образование до 2-3 лет, то это можно обеспечить», – рассказала на брифинге начальник отдела функционирования и содержания дошкольного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей департамента образования Екатеринбурга Наталья Ведерникова.

Для малышей в возрасте от года до полутора с 1 сентября откроют 48 мест (в прошлом году было 15), для детей от 1,5 до 2 лет – 1200 мест (было 300). И, наконец, для 2-3-летних будет доступно 11 тысяч мест.

Что касается основного садичного возраста – 3-7 лет – для таких детей будет 7 тысяч мест. По подсчетам департамента образования, этого хватит, чтобы абсолютно все 3-летние дети, стоящие сейчас в очереди, с 1 сентября пошли в садик. Также создан небольшой резерв для семей, которые будут переезжать в Екатеринбург из других городов.

Естественно, как и в прошлые годы, в процессе распределения мест многие родители будут разочарованы тем, что детский сад получат далеко от дома. Но в таком случае можно либо отказаться от путевки – тогда ребенок вернется в очередь и будет ждать следующей волны распределения (дораспределение проходит каждый месяц). Либо можно согласиться на предложенный детский сад, а затем отслеживать наличие свободных мест в том учреждении, в которое хотели бы попасть. Сейчас сделать это можно при помощи электронного сервиса, который размещен на портале екатеринбург.рф.

«С 2015 года, когда только был введен порядок перевода детей из одного детского сада в другой, количество запросов о наличии мест в детсадах росло в геометрической прогрессии, оно было огромно. С февраля 2022 года начал работать этот сервис. К сожалению, он функционирует только для тех, кто уже обучается в муниципальных садах. Мы не можем сказать, сколько именно родителей обратились за информацией о наличии мест, потому что она предоставляется автоматически в режиме реального времени. Но можем сказать, что 1441 ребенок уже переведен из одного детского сада в другой при помощи этого сервиса. Это очень удобно, когда родитель с утра за чашкой кофе может получить информацию о местах и перевести ребенка в нужный садик», – ответила Наталья Ведерникова на вопрос «Нового Дня».

Всего в Екатеринбурге сейчас 347 детских садов, которые занимают 457 зданий. Их посещают более 84 тысяч детей, а также около 4 тысяч детей с особыми возможностями здоровья.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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