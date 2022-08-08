Онлайн-сервис по поиску свободных мест в детских садах перестал работать

В Екатеринбурге перестал работать электронный сервис «Переводы в детских садах». Получить информацию о наличии свободных мест в том или ином садике можно только по-старинке: обратившись в управление образования с заявлением. Обещают, что онлайн-услуга станет доступна с 1 сентября.

Сейчас родителей на сайте екатеринбург.рф встречает такое объявление: «В соответствии с п.п. 6 пункта 14 Административного регламента, утвержденного Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 29.10.2021 № 2365 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», электронный сервис станет доступен с 01.09.2022 года».

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга пояснили: «На период основного комплектования – с мая до 1 сентября данный сервис блокируется: переводы невозможны, пока не будут зачислены все дети по протоколам комплектования, у них есть как минимум 1 месяц для оформления договоров с детскими садами. Предоставление информации, сгенерированной автоматическим путем, в этот период будет неактуальным».

Удобный онлайн-сервис по поиску свободных мест в детских садах Екатеринбурга стал доступен в феврале 2022 года. Только за первые два месяца при помощи него родители перевели более 1400 детей из одного садика в другой (сколько было запросов о свободных местах не известно, но вероятно, тысячи). Система действительно очень удобная. Для получения информации нужно заполнить предельно простую форму: ввести свои личные данные, номер садика, куда уже ходит ребенок, а также выбрать десять детсадов в двух районах города, которые вас интересуют. Через 1-10 минут вам придет информация о свободных местах в нужных группах. И здесь же в личном кабинете родитель может забронировать место в одном из детских садов, который его устраивает. Бронь места действует в течение 6 рабочих дней – три дня дается на отчисление из дошкольной организации, куда ребенок ходит, и три дня на зачисление в детский сад, по которому предоставлена информация о наличии свободного места.

Напомним, массовое распределение путевок в детские сады началось в мае. Сейчас большинство родителей уже знает, в какое учреждение отправится их малыш. В этом году с 1 сентября станет в два раза больше мест в ясельных группах для детей до 3 лет, хотя, конечно, 100% потребность это не закроет. Всего в Екатеринбурге сейчас 347 детских садов, которые занимают 457 зданий. Их посещают более 84 тысяч детей, а также около 4 тысяч детей с особыми возможностями здоровья.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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