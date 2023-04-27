Детсады Екатеринбурга примут 22 тысячи детей, больше половины из них – до трех лет

В этом году между детьми, которые стоят в очереди на детский сад, распределят 22 тысячи мест. В том числе 13,5 тысячи – для малышей до трех лет. В мэрии надеются закрыть потребность в местах для детей этого возраста для жителей всех районов, кроме Академического и Солнечного.

«В целом у нас достаточно хорошая ситуация с местами в детских дошкольных организациях. В Екатеринбурге сейчас 345 юридических лиц, которые размещаются в 455 зданиях, то есть создан достаточно большой комплекс. Там более 85 тысяч детей в возрасте до 7 лет, в том числе – дети с одного года, – рассказала на брифинге начальник отдела функционирования и содержания дошкольного образования департамента образования Екатеринбурга Наталья Ведерникова. – Всего в этом году около 22 тысяч детей, которые стоят в очереди, получат место в детском саду. В том числе 13,5 тысячи детей в возрасте до трех лет».

По данным мэрии, в этом году в Екатеринбурге почти полностью закроют потребность родителей в местах для детей от 2 до 3 лет. Но это не касается двух новых районов – Академического и Солнечного. Там ситуация с яслями по-прежнему будет напряженной. Хотя для жителей Академического есть и хорошая новость: с этого года распределение будет проходить внутри территории нового административного района. То есть детям не будут предлагать садики на Юго-Западе и ВИЗе (ранее район входил в состав Ленинского и Верх-Исетского районов). Жителям Солнечного пока такого предложить не могут.

«В этом году мы сильно постараемся удовлетворить потребность родителей, которые возят детей из Академического на Юго-Запад, и перевести детей в Академический. Там будет комплектоваться 2500 мест, в том числе для детей с 2 лет – 700 мест», – рассказала Наталья Ведерникова.

Специалисты департамента образования признают, что каждый год около 10% родителей остаются недовольны тем детским садом, который удалось получить. Чаще всего причина в том, что садик находится далеко от дома. Но чиновники уверяют, что система ищет место в самом ближайшем ДОУ со свободными местами.

«Процедура формирования списка для зачисления детей в детский сад для всех одинакова. Любая учетная карточка ребенка сначала рассматривается в первый детский сад – тот, который закреплен за адресом проживания ребенка. Если там нет мест, рассматриваются два детских сада, которые родитель указал как приоритетные. Если и там нет мест, то будут рассматриваться другие сады в пределах административного района по мере удаления от дома. То есть будет предоставлен самый ближайший сад, в котором окажется место», – рассказала о процедуре Наталья Ведерникова.

Если родителей садик не устроит, они всегда могут обратиться в управление образования с заявлением на смену детского сада. Более того – сейчас есть онлайн-сервис, который позволяет самостоятельно отслеживать вакантные места в детских садах и отправлять заявление.

Добавим, что самое массовое распределение мест в детские сады начнется уже через несколько дней – в начале мая.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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