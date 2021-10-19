Прокуратура займется детсадовцем, душившим однокашника

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку инцидента, который произошел в детском саду № 55 – один ребенок чуть не задушил другого. Все произошло еще 15 октября в группе, где занимаются дети 4-5 лет. Мама одного из малышей заметила, что у ребенка на шее синяки и ссадины. Родители ребенка обратились в больницу, где зафиксировали повреждения. Позднее стало известно, как мальчик получил их – его стал душить другой ребенок, накинув веревку на шею. Причем отбить жертву у хулигана пытались другие дети. Судя по обнародованным кадрам с камеры видеонаблюдения, поблизости не было взрослых.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области рассказали, что в момент происшествия сотрудников детсада в группе не было. За детьми присматривает один воспитатель, младшего сотрудника нет – она в отпуске по уходу за ребенком. «Установлено, что во время инцидента воспитатель отсутствовала в группе», – пояснили в прокуратуре.

Сейчас сотрудники надзорного ведомства опрашивают персонал детсада, а также изучают медкарту ребенка, чтобы установить тяжесть полученных травм. Мама мальчика объяснила, что ребенок сильно напуган. «Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.10.21

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