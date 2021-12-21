В детсаду, где мальчик чуть не задушил однокашника, понизили воспитателя

Прокуратура отчиталась о проверке в детском саду № 55 в Екатеринбурге, где в октябре этого года один ребенок чуть не задушил другого веревкой. «Вышеуказанная травма получена в период отсутствия воспитателя в средней группе в результате конфликта между малолетними детьми. Травма получена малолетним ребенком в результате ненадлежащего осуществления контроля за детьми в детском дошкольном учреждении. В ходе надзорных мероприятий воспитатель привлечена к дисциплинарной ответственности и переведена на должность младшего воспитателя», – сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Также прокуратура внесла представление департаменту образования города, а детский сад по суду оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение ч.2 ст.5.57 КоАП РФ «Нарушение права на образование». «Также прокуратура в интересах ребенка направила в Ленинский районный суд Екатеринбурга исковое заявление к дошкольной организации о возмещении вреда, причиненного здоровью воспитанника, которое в настоящее время находится в производстве суда», – добавили в ведомстве.

Инцидент в детсаду № 55 получил большой резонанс, так как он чуть не привел к гибели ребенка. Мама одного из малышей заметила, что у ребенка на шее синяки и ссадины. Родители обратились в больницу, где зафиксировали повреждения. Позднее стало известно, как мальчик получил их – его стал душить другой ребенок, накинув веревку на шею. Причем отбить жертву у хулигана пытались другие дети. Судя по обнародованным кадрам с камеры видеонаблюдения, поблизости не было взрослых.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»