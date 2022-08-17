Родители отсудили 300 тысяч у детсада, где пытались задушить ребенка

Детский сад № 55 в Екатеринбурге заплатит 300 тысяч рублей родителям ребенка, который чуть не погиб из-за невнимательности воспитателя. Один из малышей веревкой душил другого, тот кричал и просил о помощи, но взрослых рядом не оказалось.

ЧП случилось в октябре прошлого года. Мама одного из детей дома заметила синяки на шее ребенка как от удушения и обратилась в больницу. В травмпункте ребенку действительно был поставлен диагноз «состояние после попытки механического удушения, гематомы шеи», назначено лечение и было рекомендовано обратиться к неврологу. По записям с камер наблюдения восстановили события: малыш кричал и звал на помощь, пока его душил однокашник, но воспитателя в группе не было. Жертву от хулигана спасли другие дети. Более того, взрослые в детсаду не заметили травмы, не показали малыша врачам и ничего не сказали родителям.

Семья обратилась в суд с требованием взыскать затраты на лечение – 6 808 рублей и компенсацию морального вреда – 300 тысяч рублей. Ленинский районный суд требование удовлетворил, но детсад подал апелляцию. «Представитель дошкольного учреждения не оспаривал факт случившегося, но оспаривал размер компенсации морального вреда, считая его несоразмерным тяжести причиненного вреда здоровью и несоответствующим требованиям разумности и справедливости», – сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского облсуда. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда Екатеринбурга. Оно вступило в законную силу.

Добавим, воспитатель, которая недоглядела за малышами, была привлечена к дисциплинарной ответственности, ее понизили в должности до младшего воспитателя.

Екатеринбург, Марина Иванова

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