Куйвашев пообещал свердловским больницам 760 педиатров. Они еще учатся

В ближайшие годы кадровый состав свердловских больниц пополнится 760 педиатрами. Сейчас эти специалисты обучаются на разных курсах Уральского медицинского университета по целевому набору. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев во время поездки в Кировград.

«До конца 2025 года в планах строительство еще пяти детских поликлиник в Серове, Березовском, Полевском, Арамили, Екатеринбурге. Еще в 32 лечебных учреждениях пройдут капремонты. Но мы все понимаем, каким бы современным ни было здание и оборудование, лечить все равно будет врач, а врачей все еще не хватает и в нашей области, и в целом по всей стране. Проблема серьезная, но мы стараемся ее решить с помощью целевой подготовки в Уральском медицинском университете», – прокомментировал Куйвашев.

В Свердловской области есть не только проблема нехватки педиатров. Ранее «Новый День» писал, что дефицит врачей узких специализаций в регионе составляет 20%. В небольших городах остро не хватает экспертов по сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям, эндокринологоии. Пока новые медики еще только обучаются, на что уйдет 2-3 года, областной минздрав пытается закрыть дефицит врачей за счет выездных консультаций из крупных больниц.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 28.07.21

Боевой генерал КПРФ может стать «темной лошадкой» в Первоуральском округе. / Почти 800 больных коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии. / Лечим от коронавируса – получаем гепатит: в пандемию выросло число пациентов с болезнями печени. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»