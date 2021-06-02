Дефицит онкологов в больницах Екатеринбурга достиг 38%

В больницах Екатеринбурга остро не хватает врачей-онкологов. На весь мегаполис требуется 53 специалиста, но сейчас укомплектованность кадрами в медицинских учреждениях составляет 61,9%. Речь идет о первичном звене, где у людей впервые выявляются опасные заболевания. Проблему обсудили сегодня на заседании комиссии по здравоохранению городской думы.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов пояснил, что причина дефицита кадров кроется в постоянной миграции специалистов. Молодые выпускники медвузов приходят работать в районные поликлиники, набираются знаний и опыта и уходят в онкоцентры, чтобы развиваться дальше в профессиональном плане. Кроме того, специалистов «оттягивают» другие направления, смежные с онкологией, – например, радионуклидная диагностика и лучевая терапия.

«Но политика минздрава меняется, мы начнем пересматривать работу выпускников медвузов. Сейчас 70% студентов – это целевики. Каждый год увеличивается ординатура по онкологии. Престиж профессии повышается, и уже сейчас многие студенты выбирают своей стезей эту специальность», – отметил Демидов.

Депутаты поинтересовались, планирует ли минздрав запустить социальные программы для привлечения врачей-онкологов в Екатеринбург. Например, в областных муниципалитетах молодые медики могут рассчитывать на жилье и подъемные. Денис Демидов отметил, что конкретно для уральской столицы таких программ нет, поскольку в екатеринбургских больницах хорошие зарплаты у врачей-специалистов, и молодые медики могут позволить себе арендовать жилье. Сейчас минздрав больше работает над тем, чтобы не допустить переезда выпускников в Москву и другие регионы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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