Нет анестезиологов, реаниматологов и офтальмологов: специалисты рассказали, каких врачей не хватает на Урале

В Свердловской области меньше всего откликов приходит на вакансии анестезиологов, реаниматологов, офтальмологов, врачей функциональной диагностики и эндокринологов. Эти узкие специалисты сегодня в большом дефиците в больницах.

«Дефицит медиков остается одной из наиболее острых проблем в области здравоохранения: на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области приходится всего 0,6 резюме, а на одну вакансию врача – 0,3 резюме, – посчитали в службе исследований hh.ru. – В целом из 48 врачебных специализаций, попавших в анализ, в 39 количество вакансий превышает количество резюме».

В рейтинг самых редких вошли специалисты, которые должны быть в каждой поликлинике: педиатры, неврологи, гинекологи. Также в топе-20 – онкологи, пульмонологи, кардиологи, инфекционисты, неонатологи, гастроэнтерологи, травматологи, урологи, психиатры и другие. По всем этим специальностям количество резюме на вакансию не превышает 0,21.

А самыми востребованными в Свердловской области остаются терапевты (10% всех вакансий, размещенных в феврале). На втором месте – анестезиологи и реаниматологи (по 9%), на третьем – педиатры (6%). Реже всего работодатели региона ищут гематологов, генетиков, пародонтологов, реабилитологов и флебологов – в каждом случае за последний полный месяц было открыто лишь по одной вакансии.

Напомним, ранее ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун сообщала, что в Свердловской области 821 вакантное место для врачей. Решают проблему дефицита кадров с помощью целевого набора в медвуз, а также с помощью мигрантов. В прошлом году в регион приехали 140 медиков из других стран.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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