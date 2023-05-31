«Хотят быть косметологами и управленцами»: выпускники медвузов не идут работать в больницы

Выпускники Уральского государственного медицинского университета признаются, что не хотят работать участковыми педиатрами и терапевтами. Вместо этого они предпочли бы занимать руководящие посты.

«Дерматовенерологами хотят быть, косметологами, организаторами здравоохранения – такие желания мы видим у студентов. На распределении так и говорят: «Я не хочу быть участковым терапевтом, хочу быть управленцем», – рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

По ее словам, в регионе не хватает таких жизнеспасающих специалистов, как акушеры-гинекологи, анестезиологи, хирурги, неонатологи и другие.

«Кадровая проблема по-прежнему нас подводит. Советская система распределения оправдывала себя, и мы только за то, чтобы она существовала. Если ты обучился за счет государства, получил образование по целевому направлению, будь добр отработай в маленьком городе, в той организации, которая тебя обучила», – считает заместитель министра.

Напомним, по данным на начало 2023 года, в свердловских больницах не хватало как минимум 820 врачей. По данным рекрутинговой компании hh.ru, на одну вакансию в «медицине, фармацевтике» приходится всего 0,6 резюме, а на одну вакансию врача – 0,3 резюме. В рейтинг самых редких вошли специалисты, которые должны быть в каждой поликлинике: педиатры, неврологи, гинекологи. Также в топе-20 – онкологи, пульмонологи, кардиологи, инфекционисты, неонатологи, гастроэнтерологи, травматологи, урологи, психиатры и другие. По всем этим специальностям количество резюме на вакансию не превышает 0,21.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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