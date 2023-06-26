В Уральском медуниверситете в 10 раз возросло число абитуриентов

В приемной комиссии Уральского государственного медицинского университета зафиксирован рекорд по числу абитуриентов.

Только за четыре первых дня с начала вступительной кампании заявления подали 454 абитуриента. Год назад их было только 40.

Как сообщает ДИП, чаще всего абитуриенты хотят стать педиатрами, терапевтами или стоматологами. Всего в 2023 году на первый курс в УГМУ примут более 2 тысяч студентов, это почти на 14% больше, чем в 2022 году.

Напомним, дефицит медиков остается одной из наиболее острых проблем в области здравоохранения. В марте этого года на одну вакансию врача в рекрутинговых компаниях приходилось только 0,3 резюме. Меньше всего откликов приходит на вакансии анестезиологов, реаниматологов, офтальмологов, врачей функциональной диагностики и эндокринологов. Эти узкие специалисты сегодня в большом дефиците в больницах. В рейтинг самых редких вошли специалисты, которые должны быть в каждой поликлинике: педиатры, неврологи, гинекологи. Также в топе-20 – онкологи, пульмонологи, кардиологи, инфекционисты, неонатологи, гастроэнтерологи, травматологи, урологи, психиатры и другие. По всем этим специальностям количество резюме на вакансию не превышает 0,21.

Сейчас власти региона уделяют особое внимание совершенствованию системы здравоохранения региона, повышению имиджа профессии врачей и медицинских работников, в том числе за счёт поддержки целевого набора. По инициативе губернатора Евгения Куйвашева в 2023 году разработана комплексная программа по обеспечению медицинских организаций региона квалифицированными кадрами на 2023-2025 годы. Цель ее – привлечь в отрасль здравоохранения свыше 4 тысяч специалистов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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