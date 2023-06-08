Дефицит кадров в Свердловской области достиг максимальных за два года показателей

В Свердловской области дефицит кадров по итогам мая достиг рекордных показателей с начала 2021 года, и на сегодняшний день является максимальным во всем Уральском федеральном округе. На одну вакансию приходится всего 2,5 резюме при норме для рынка свыше пяти.

«По итогам мая на одну вакансию в Свердловской области приходится всего 2,5 резюме – это самый низкий показатель конкуренции за рабочие места с начала 2021 года. Для сравнения: по России показатель – 3,6, по УрФО – 2,8 резюме на вакансию. При этом комфортной для рынка труда нормой считается баланс 5-7,9 резюме на одну вакансию, что говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов – у работодателей. Значения индекса ниже четырех свидетельствует о дефиците кадров», – сообщили в службе исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Самыми востребованными специалистами остаются медики (на одну вакансию – всего 1,2 резюме), а также специалисты в сферах автобизнеса, производства и сервисного обслуживания, строительства, сельского хозяйства, добычи сырья, а также рабочий персонал. Зато нет проблем с резюме на управленческие позиции (9,6 резюме на высший и средний менеджмент). Много соискателей ищут работу в сферах искусства, развлечения и масс-медиа, маркетинге и рекламе, инвестициях.

Отчасти дефицит кадров специалисты связывают с возрастом трудоспособного населения. «В настоящий момент самая многочисленная группа работников на рынке труда – это люди в возрасте от 30 до 40 лет. Молодежи из-за демографического кризиса 90-х катастрофически мало, и именно эти соискатели будут формировать тренд на долгие годы, уменьшая численность работоспособного населения, – отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. – В сложившихся условиях работодателям крайне важно отказаться от предубеждений в найме и регулярно искать новые источники привлечения кандидатов. Самый очевидный вариант: соискатели моложе 18 и старше 45 лет».

Как ранее писал «Новый День», Свердловская область вошла в топ-15 регионов с кадровым голодом. Каждое второе промышленное предприятие сообщает, что не хватает высококвалифицированных рабочих и линейных руководителей, и на их подготовку обычно уходит долгое время. В медицине ситуация тоже плачевная: в больницах региона открыто более 800 вакансий: нет даже обычных педиатров и неврологов, не говоря уже об анестезиологах, реаниматологах и прочих узких специалистах.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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