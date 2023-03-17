Каждое второе промышленное предприятие на Урале испытывает дефицит кадров

Предприятия Свердловской области заявили о кадровом дефиците, который усугубился в прошлом году из-за роста производительности и перехода на импортозамещение. Не хватает в первую очередь высококвалифицированных рабочих, а также линейных руководителей.

«Соцопрос среди членов Союза промышленников и предпринимателей показал, что вопросы с нехваткой кадров вышли на второе место в топе негативных факторов, влияющих на работу предприятий. Каждое второе предприятие отмечало данный фактор как негативный, – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова. – Раньше в топе востребованных кадров были высококвалифицированные рабочие профессии. В этом году к ним добавились еще две категории: среднее звено (линейные руководители) и руководители высшего профессионального уровня. Связываем это с тем, что есть общий дефицит на рынке труда. Актуальными становятся вопросы сохранения трудовых коллективов, повышения эффективности труда. Промпредприятия считают, что для минимизации дефицита нужно усиливать взаимодействие с образовательными организациями, и в этом году очень серьезно развивается запрос на проект «Профессионалитет», в рамках которого на базе ссузов проходит ускоренная подготовка рабочих».

Как ранее писал «Новый День», за год в Свердловской области на 73% вырос спрос на токарей и фрезеровщиков. В департаменте по труду и занятости пояснили, что эти специальности и раньше всегда были в топе востребованных.

«Урал – регион промышленный и машиностроительный. И данные профессии всегда были востребованы. Не помню, чтобы у нас такие вакансии исчезали. И не помню, приходили ли в службу занятости такие соискатели. Это дорогостоящий товар, все люди профессии наперечет. За один день высококвалифицированных рабочих не подготовить. Работодатели стоят за ними в очередь, работают с образовательными учреждениями, со старшими курсами, чтоб проходили у них практику и устраивались», – пояснила заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова.

В частности, на высококвалифицированных станочников вырос спрос в оборонном секторе, где сейчас огромное количество заказов. При этом эксперты не могут сказать, что гарантия брони от мобилизации массово привлекла людей на оборонные заводы.

«Так быстро станочники высокой квалификации не появятся. Не сказала бы, что большие потоки соискателей выстроились, хотя, конечно, наличие брони сказалось на общей ситуации с кадрами», – прокомментировала Татьяна Кансафарова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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