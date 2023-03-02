В Свердловской области из-за импортозамещения на 73% вырос спрос на токарей и фрезеровщиков

За год спрос на токарей и фрезеровщиков в Свердловской области вырос на 73%. Аналитики связывают это с наращиванием производства в тяжелом машиностроении, автомобилестроении и металлургии.

По всей стране спрос на эти рабочие специальности вырос на 51%. В десятку субъектов РФ, где работодатели особенно нуждаются в токарях, фрезеровщиках и шлифовщиках, вошли промышленные регионы с развитым производственным и обрабатывающим секторами экономики. Например, на Санкт-Петербург приходится 6% от всех вакансий токарей в стране, а на Свердловскую область – 4%, сообщили в пресс-службе hh.ru.

«Отраслевая аналитика показывает, что процессы импортозамещения, изменение и переориентация технологических процессов в промышленном секторе в 2022 году шли очень активно. Основными заказчиками и держателями новых рабочих мест для токарей и фрезеровщиков в стране были работодатели из тяжелого машиностроения: на них приходится 26% вакансий от всего объема за год и один из самых серьезных приростов спроса на рабочих (+149%), – отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. – Чаще и больше искали внутри страны токарей и шлифовщиков работодатели из сферы автомобилестроения и авторемонтов (+170% новых вакансий за год по сравнению с 2021 годом). Металлургическая отрасль замыкает тройку лидеров по росту спроса на токарей (+138% за год). Очевидно, что в 2023 году продолжатся как процессы трансформации экономики, географическое перераспределение цепочек поставок, так и дальнейшая ориентация на собственные ресурсы и работа в условиях импортозамещения во всех сферах бизнеса. Потому спрос на рабочие профессии будет держаться также высоко, подогревая цену таких специалистов на рынке труда».

Учитывая возросший спрос, изменились и требования к соискателям. Работодатели в основном готовы брать специалиста с опытом от 1 года.

Как ранее сообщали в департаменте по труду и занятости Свердловской области, больше всего вакансий в прошлом году было в промышленности, торговле и общественном питании, здравоохранении и образовании. Традиционно популярны рабочие профессии: токари, фрезеровщики, сварщики, операторы станков с ЧПУ, машинисты крана, контролеры ОТК, слесари. Также востребованы инженеры различных специализаций, медицинский персонал (врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал), в образовании традиционно требуется учителя, воспитатели и помощники воспитателей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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