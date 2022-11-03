Число безработных в Свердловской области с сентября снизилось на 12%

За октябрь безработица в Свердловской области снизилась на 12,1% по сравнению с данными сентября, сегодня на учете в службе занятости стоят 17,5 тысячи человек.

«Динамика показателей регистрируемого рынка труда Свердловской области соответствует среднестатистической модели рынка труда 2017-2019 годов. Численность безработных, состоящих на учете в органах службы занятости населения Свердловской области года на 03.11.2022, снизилась по сравнению с сентябрем 2022 года на 12,1 %. Количество вакансий на 03.11.2022 – 47 622 единиц», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Департамента по труду и занятости.

Там, к сожалению, не пояснили, в чем причина сокращения безработицы и числа вакансий (для сравнения – в июле вакансий было более 50 тысяч, в августе – 48,7 тысячи). Но можно предположить, что после объявления частичной мобилизации некоторые безработные мужчины постарались трудоустроиться на предприятия, предоставляющие бронь.

«Структура запросов работодателей не претерпела существенных изменений – востребованность вакансий по отраслям экономики как правило достаточно стабильна, всегда востребованы работники в следующих сферах деятельности: промышленность, торговля и общественное питание, здравоохранение, транспорт, образование. Среди профессий традиционно популярны рабочие профессии: токари, фрезеровщики, сварщики, операторы станков с ЧПУ, машинисты крана, контролеры ОТК, слесари. Также востребованы инженера различных специализаций, медицинский персонал (врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал), в образовании традиционно требуется учителя, воспитатели и помощники воспитателей», – сообщили в департаменте.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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