Служба занятости будет предлагать работу по телефону: «Не бойтесь, это не мошенники»

Специалисты службы занятости начали обзвон уральцев по своей базе данных. По телефону людям предлагают новую работу или переобучение.

«Мы запустили инициативные прозвоны граждан из нашей базы данных. Работа, прямо скажем, непростая. Мы понимаем, что в наш век информационных технологий люди часто сталкиваются со спам-звонками, но не надо бояться звонков от службы занятости, – рассказал на онлайн-брифинге директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов. – Каждый звонок из службы занятости – это определенный шанс [найти новую работу], тем более зарплаты на крупных предприятиях повышаются. И то, что мы по телефону будем предлагать работу, – это очень удобно. Человеку не надо ничего искать, можно просто обсудить с нашим консультантом, записаться на собеседование на предприятие, либо пройти профориентацию и пойти на переобучение».

Дмитрий Антонов в очередной раз напомнил, что сейчас в Свердловской области наиболее востребованы высококвалифицированные рабочие кадры машиностроения, металлургии, обрабатывающей отрасли – так называемые «синие воротнички». Предприятия жалуются на дефицит токарей, карусельщиков, фрезеровщиков, операторов станков, инженеров, а также трактористов, водителей самосвалов, карьерных рабочих.

Чтобы обеспечить заводы кадрами, департамент труда проводит переобучение. Например, в этом году переподготовку пройдут около 100 рабочих, которые вернутся на собственные предприятия с другими специальностями. Кроме того, кадры привлекают из других регионов, выплачивая предприятию субсидию в размере 12 МРОТ. Но Дмитрий Антонов считает, что такая мера поддержки должна быть распространена и при миграции внутри региона.

«Есть 362-е постановление правительства РФ, по которому субсидируются предприятия, привлекающие граждан, находящихся под угрозой увольнения, и граждан с других территорий РФ. За каждого привлеченного рабочего предприятие получает субсидию в размере 12 МРОТ, чтобы компенсировать проезд, обустройство на новом месте и так далее, – рассказал Дмитрий Антонов. – Мы работаем с федеральным Министерством труда, чтобы это законодательство совершенствовать. Нам бы хотелось, чтобы стимулировалась не только межрегиональная миграция, но и миграция «на короткое плечо» – от 60 до 200 км. У нас промышленность сосредоточена в таких кластерах: у Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Североуральска, Краснотурьинска. Хотели бы, чтобы люди ездили и внутри кластеров, перемещались».

Как ранее писал «Новый День», каждое второе промышленное предприятие сообщает сегодня о нехватке кадров. Безработица при этом находится на историческом минимуме: официально в службах занятости на учете стоят более 15 тысяч человек (в пандемию их было в десять раз больше).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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